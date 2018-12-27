Batuhan Yaşar: "Yeni Silah Sistemleri Kimleri Çıldırtıyor?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Paris benzeri eylemler gerçekleştiriliyor" tweetlerinin arkasında kimlerin olduğunu açıkladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Paris benzeri eylemler gerçekleştiriliyor" tweetlerinin arkasında kimlerin olduğunu açıkladı. Yaşar, Doğu Fırat operasyonunun yeni silahları ile ilgili bilgi vererek, SİHA/İHA hedefinde son durumu aktardı.



Batuhan Yaşar'ın "Yeni silah sistemleri kimleri çıldırtıyor?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:



"Yerel seçimlere şunun şurasında ne kaldı ki..



CHP'nin 31 Mart için stratejisi çoktan belli oldu..



Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının açıklamaları çerçeveyi net olarak çiziyor..



Belli ki yine gerginliklerden medet umuluyor..



DIŞARIYLA PASLAŞMA MI VAR?



DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Pazar günü İstanbul'da izinsiz bir miting düzenledi..



'Ne var bunda?' diyebilirsiniz..



Evet her zaman yaptıkları rutin davranış biçimlerinden..



Sonrasında yaşananlar çok ilginç ama..



Paris fotoğrafları sanki İstanbul'muş gibi sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başladı..



Paylaşımın yapıldığı ülkeleri tahmin etmişsinizdir:



Suudi Arabistan ve BAE..



Çok acemice.. Cemal Kaşıkçı cevabı güya..



Özetle tweetlerde şöyle deniyordu:



-"İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Paris benzeri eylemler gerçekleştiriliyor.."



Tweetleri katlayan FETÖ de fırsatı kaçırmadı tabii..



GEZİ GÜZELLEMESİ



Pazar akşamı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çekici bir tweet attı:



Okuyunca pazar akşamı 'ne alaka' demiştim:



Özetle Gezi direnişinin barışçıl bir demokrasi hareketi olduğu vurgusu yapıyordu..



Nereden aklına geldi yine acaba?



Yukarıdaki olayla bağlantılı mı?



Kaç kere grup toplantısında sokak çağrısı yaptı..



2014'ten beri sandığı sokakta kurmaya çalışıyor..



Belli ki 31 Mart yolunda yine gergin ve kutuplaştırıcı dilden vazgeçmeyecek..



Türkiye gerçekten çok yoruldu..



Ama Kemal Bey bir türlü vazgeçmiyor..



Farkında mı?



Genel Başkan olduğu günden beri CHP'yi hep geri götürdü..



Yelpazeyi giderek daralttı..



Ulusalcıları, sosyal demokratları ve solun diğer renklerini tasfiye etti..



Siyaseti çözüm üretemez duruma soktu..



FETÖ söylemlerini copy-paste ile CHP'ye adapte etti..



Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a söylediklerini nereye koyacağız?



Dışarıyla yapılan koordineli hareketler dikkat çekiyor..



İçeriden dışarıya bayrak sallamalar da..



Devlet Bey'in de CHP'ye 'çeki düzen' uyarısında bulunması dikkat çekiciydi..



HANGİ SİLAH ÖNE ÇIKACAK



Türkiye önemli ve büyük adımlar atıyor..



Terör prangasından kurtulmaya çalışıyor..



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib..



Şimdi de büyük doğu Fırat harekatının son hazırlıkları ile meşgul..



Operasyon sahası tahkim ediliyor..



Biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nda Fırtına obüsleri,



Zeytin Dalı'nda da Bayraktar TB-2 SİHA'ları günlerce konuşmuştuk..



21 YENİ YERLİ SİLAH SİSTEMİ



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Türkiye'nin göz bebeğine dönüştü..



Gün geçmiyor ki yeni bir silah sistemi karşımıza çıkmasın..



Kimsenin ağız kokusunu çekmeden deve dişi gibi büyük operasyonlar yapılabiliyor..



Türkiye'ye silah ambargoları ile istikamet verilme dönemi kapandı..



TSK'nin elinde 7 farklı yerli füze sistemi var..



(SOM, UMTAS, OMTAS, MAM-L-C, NEB ve Hassas güdüm kitleri)



Bu füzeler sahadan gelen bilgilere göre de sürekli güncelleniyor..



Yeni özellikler ekleniyor..



SOM füzelerinin bizi bir üst sınıfa nasıl çıkaracağını bu harekatta hep birlikte göreceğiz..



HAVADA 100 İHA'YA AZ KALDI



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT yayınında da söylemişti..



"Havada 100 SİHA/İHA hedefimiz var"



Çoğu gitti azı kaldı..



70 sayısına ulaşılmak üzere..



Bayraktarlara kardeş olarak uydu kontrollü 10 ANKA-S de havada artık..



Yine yerli füzeleriyle..



Hem ANKA hem de Bayraktar yerli motorla deneme uçuşlarına çoktan başladı..



Yazılarımızın altına "Ama motor yerli değil" yazanlara duyurulur..



Bu arkadaşlar F-35'in parçalarının kaç farklı ülkede üretildiğini biliyorlar mı acaba?



Vurucu İHA Kargu da adından çok söz ettirecek..



MODERNİZE EDİLEN TANKLARI ATLAMAYALIM



Zeytin Dalı sonrasında hem M-60'lar hem de Leopard-2'ler modernize edildi..



Şimdi sahne alma sırası onlarda..



PULAT aktif koruma sistemi ile omuzdan atılan füzelere karşı korumaya alındı..



ASELSAN sürücü görüş sistemi ile gece de gündüz gibi hareket edebiliyor..



TLUS ve YAMGÖZ'ler eklendi..



360 derece gözetleme yapma kabiliyeti kazandı..



ZIRHLILARDA DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDUK



Doğu Fırat harekatında yeni zırhlı araçlarımızla da tanışacağız..



Cabra-2, Kirpi-2 ve Ural üstün manevra ve silah sistemleri ile göz dolduruyor..



Hepsi çoktan sınırı geçip harekat sahasına ulaştı..



MPT-76 ve MPT-55'le değinmeden geçmeyelim..



MKE üzerine düşeni yaptı..



Şimdi top özel sektörde..



Kale ve Sarsılmaz'dan gelecek teslimatlar bekleniyor..



Özellikle piyade tüfeklerinin performansları dikkat çekici..



Daha yazacak o kadar çok yerli silah sistemi var ki..



Ama yerimiz kalmadı..



KORAL, biliyorsunuz kara konuşlu mobil elektronik harp sistemi..



Kısa sürede havada görev yapanı da hazır olacak..



Yunan televizyonlarında bile adamlar imrenerek bizim yerli silah sistemlerimizi anlatıyor..



Kemal Bey'in muhalefet tarzı bu ülkeye çok büyük zararlar veriyor" - ANKARA

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