Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor - Son Dakika

Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor

04.11.2020 11:14
Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor, System.String[]

Kocaelispor'un genç stoperi Batuhan Yayıkcı, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

Kocaelispor'un genç stoperi Batuhan Yayıkcı, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü kupanın dışına iten Kocaelispor'da stoper oynayan Batuhan Yayıkcı, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra alt liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Batuhan, son 2 sezonda takımlarıyla şampiyonluk yaşadı. Kırşehir Belediyespor forması giydiği dönemde takımın 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkmasında önemli katkı veren Batuhan, bir sonraki sezonda da aynı başarıyı Kocaelispor ile yakalamayı başardı. Bu sezon 2'nci Lig'de 2 maçta forma giyen sol ayaklı genç stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Koacelispor'un 24 yaşındaki savunmacıyla şimdiden sözleşme yenilemek istediği öğrenilirken, Batuhan Yayıkcı da önceliğinin Kocaelispor olduğunu söyledi. Genç yaşına rağmen alt liglerde 2 şampiyonluğu bulunan Batuhan, üst liglerden gelecek teklifleri kulübü ile birlikte değerlendirmek istiyor ancak şu an için sadece Kocaelispor'un başarısına odaklandığını belirtiyor.Kariyerinde 143 maçta görev alan Batuhan Yayıkcı, bu maçlarda 6 gol atma başarısı da gösterdi.

- İstanbul
Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor
Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor
Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor
Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor

Türkiye Kupası, Kocaelispor, Ankaragücü, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor - Son Dakika Spor


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