Son Dakika Haberleri: Batum Başkonsolosluğundan Gürcistan'daki kreşlere oyuncak hediyesi
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Batum Başkonsolosluğundan Gürcistan'daki kreşlere oyuncak hediyesi

1 saat önce

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun teşvikiyle geliştirilen proje kapsamında, Gürcistan'ın Acara bölgesine bağlı Şuakhevi ve Keda ilçesindeki beş kreşte çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Batum Başkonsolosluğundan Gürcistan'daki kreşlere oyuncak hediyesi, System.String[]
Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun teşvikiyle geliştirilen proje kapsamında, Gürcistan'ın Acara bölgesine bağlı Şuakhevi ve Keda ilçesindeki beş kreşte çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Batum Başkonsolosluğunun teşvikiyle Gürcistan Parlamentosu Dağlık Acara Milletvekili Anzor Bolkvadze ve Gönül Köprüsü Gürcü-Türk Kadın Dayanışma Platformunun geliştirdiği kreşlere oyuncak desteği projesi kapsamında, Acara bölgesine bağlı Şuakhevi ve Keda ilçesindeki 5 ayrı kreşe oyuncak dağıtıldı.
Oyuncakların dağıtılması sonrasında açıklama yapan Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, "Çocukların mutluluğu ve Şuakhevi ile Keda'da gördüğümüz misafirperverlik bizlere de büyük mutluluk verdi. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve akrabalığı yoğun şekilde hissettirdi." ifadelerini kullandı.
Batum Başkonsolosluğunun desteklediği projenin ilk aşamasında Dağlık Acara'daki Hulo ilçesinde bulunan kreşlere oyuncak dağıtılmıştı.
Gönül Köprüsü Gürcü-Türk Kadın Dayanışma Platformu, söz konusu projenin maddi kaynağını düzenlediği çeşitli sergi ve kültürel etkinliklerden elde ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:39 Kaynak: AA
Türkiye, Gürcistan, Batum, Güncel
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