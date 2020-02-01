Batum'da Rober Hatemo rüzgarı esecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Batum'da Rober Hatemo rüzgarı esecek - Son Dakika Magazin

Batum'da Rober Hatemo rüzgarı esecek

6 saat önce

Batum'un gözde otellerinden JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Batum'da Rober Hatemo rüzgarı esecek, System.String[]

Batum'un gözde otellerinden JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.


JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2020 yılında da tüm hızıyla sürdürüyor. JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 15 Şubat Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak olan Rober Hatemo, Batum'da ilk kez sahneye çıkacağını söyledi. JRW Welmond yetkilileri, geceye özel repertuvarıyla, dillerden düşmeyen şarkılarını Batumlu hayranları için söyleyecek olan Rober Hatemo'nun konserine yoğun ilgi olduğunu ifade etti. - İZMİR

Rober Hatemo, Batum, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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