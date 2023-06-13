Batum: Doğal Güzellikleri ve Canlı Kültürüyle Keşfedilmeye Değer Bir Şehir

Batum, Karadeniz'in doğu kıyısında, tarihi ve doğal güzelliklerin baş döndürücü bir karışımına sahip bir kent. İstanbul'dan 2 saatlik kısa bir uçuşla ulaşabildiğimiz bu şehir doğal güzellikleri, canlı kültürü ve misafirperver insanlarıyla kesinlikle keşfedilmeye değer.

Batum Bulvarı; Karadeniz kıyısı boyunca uzanan yemyeşil yürüyüş yolu, parklar, sanatsal heykeller ve çocuklar için eğlence olanaklarıyla şehrin sosyal yaşantısının kalbini oluşturuyor.

Şehrin canlı noktaların bir diğeri Batum Meydanı. Renkli binaların, özgün mimarinin ve çeşitli restoran ve kafelerin yer aldığı bu alanı çok sevdim. Burdaki kafelerden birisine oturup kahvenizi içerken, çevreden geçenleri izlemek çok zevkli.

Batum Botanik Bahçesi; dünyanın dört bir yanından getirilmiş binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan eşsiz bir destinasyon. Bir tarafta Amazon ormanlarında görebileceğiniz bitki ve ağaçları capcanlı görüyorsunuz. Onu geçtikten sonra Japon bahçesi ve gül bahçeleri devam ediyor. Batum Botanik Bahçesi gezinize eşsiz kuş sesleri eşlik ediyor.

Batum'un modern tarafını görmek için de, Alphabetic Tower ve Ali ve Nino heykelleri ziyaret edebilirsiniz. Ali ve Nino heykelleri bir birleşip bir ayrılan; ama birleştiklerin birbirlerini tamamlayan 2 aşığın romantik simgesi.

Batum'un etkileyici kiliseleri ve tarihi yapıları hakkında da bir şeyler eklemeliyim. Özellikle Aziz Nicholas Kilisesi ve Batum Arkeoloji Müzesi, tarihi ve kültürel mirasın kesinlikle görülmesi gereken örnekleriydi. Eski gürcü yaşantısını Kemal Turmanidze Etnografya Müzesinde deneyimledim. Bu müzede geleneksel bir gürcü yerleşim yerindeki yaşantının her sahnesini, canlandırılmış şekilde görebiliyorsunuz. Kemal Turmanidze Etnografya Müzesinin bir diğer önemli özelliği de, müzede sergilenen her şeyin bizzat Kemal Turmanidze tarafından yapılmış olması.

Batum'da geçirdiğimiz bu harika hafta sonu, hem huzur verici doğası hem de dinamik ve modern yüzüyle, bu şehir beni büyüledi. Batum, herkesin keşfetmesi gereken bir yer.

Gelecek hafta sonunuzda planınız yoksa, Batum sizin için harika bir seçenek olabilir. Bu muhteşem şehri keşfederken edeceğiniz deneyimler, size unutulmaz anılar bırakacak.