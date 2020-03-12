Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular - Son Dakika
Son Dakika Yerel Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular - Son Dakika

Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular

6 saat önce

Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular Batum'dan gelerek Amasya'ya yerleşen ikizler Alina ve Ahmet Nida Çakan okulda öğrendikleri Türkçe ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde İstiklal Marşını okudular.

Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular

AMASYA - Batum'dan gelerek Amasya'ya yerleşen ikizler Alina ve Ahmet Nida Çakan okulda öğrendikleri Türkçe ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde İstiklal Marşını okudular. İkizlerden Alina Çakan, "Türkçe'yi öğrendiğimde ilk İstiklal Marşını öğrendim" dedi ve iki kıta İstiklal Marşını okudu.

Türkiye'de özellikle Amasya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İkizlerin annesi Victoria Çakan, "Türkiye'ye yurtdışından, Batum'dan geldik Gürcistan'dan çocuklarım bu sene işte İlkokula gitti Türkiyeyi seçtik' biz hiç Türkçe bilmiyoruz iyi olmaya karar verdik çokta memnunuz öğretmenimiz çok iyi Türkçe gayet güzel Türkçe'de başarı gördük şuanda hiç bir sıkıntımız yok.Türkçe okuyorlar konuşuyorlar arkadaşlarıyla gayet güzel ilişkileri var. Amasya'ya yerleştik çocuklarım Bahçeler içi Şehit Recep Gülen İlkokuluna gönderdik bugün de 12 Mart İstiklal Marşı kabul günüymüş çocuklarım İstiklal Marşı okudular diye konuştu.

Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular

Amasya, Batum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]