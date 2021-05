Batur, belediye çalışanları ile bayramlaştı - Son Dakika

Pandemi sürecinde yaptıkları işin önemi bir kez daha anlaşılan ve 7/24 sahada çalışan temizlik işleri ve park bahçeler personeli ile gurur duyduğunu söyleyen Başkan Batur, "Yaptığınız hizmetler, özellikle pandemi sürecinde her şeyin üstünde. Sizlerle gurur duyuyorum, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi geleneği bozmayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, önce mesai arkadaşlarının bayramını kutladı. Sabah mesaiye çıkacak olan Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri ile Temizlik İşleri Şantiyesinde buluşan Başkan Batur, belediye işçilerinin bayramını tek tek kutladı. Geçtiğimiz hafta toplu iş sözleşmesinin tamamlanması ile bayram sevincini erken yaşayan işçilerin Ramazan Bayramını kutlayan Batur, "Toplu sözleşmemizi en güzel şekilde bitirdik. Bundan sonra hepimize iş düşüyor. Vatandaşlarımızın bizden hizmet bekliyor. Temizlik işlerinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Park bahçeler ekipleri de sahada. Bütün parklar yemyeşil, sokaklar daha temiz olacak ki kentimiz daha yaşanır, daha görünür olsun. Sizler Konak Belediyesi'nin yüzüsünüz. Özellikle pandemi döneminde yaptığınız hizmetler her şeyin üstünde. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Konak Belediyesi, tam birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hizmet üretiyor"

Başkan Batur, bayramlaşma sırasında mesai arkadaşlarının çalışmalarını takdir etmeyi de ihmal etmedi. Konak Belediyesi'nin tam uyumu yakaladığını vurgulayan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak Belediyesi, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürleri, çalışanlarıyla tam bir uyum içerisinde. Beraber çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretiyoruz. Bunda en büyük katkılardan biri sizlerindir. Önümüzdeki süreç önemli bir süreç; 2023 gibi bir hedef var. 2023'te, artık nefes alacağımız, belediye hizmetlerini çok daha rahat üreteceğimiz bir Türkiye'de hizmet üretmek istiyoruz. Belediyecilik o zaman daha zevkli ve güzel olacak."

"Her şey çok güzel olacak"

Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları kontak açmadan önce tüm personelin bayramını kutlayan Başkan Batur, "Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, gönlümüzce olsun. Her şey çok güzel olacak. Hiç moralimizi bozmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum iyi bayramlar diliyorum" diyerek personeli mesaisine uğurladı.