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Batur: Bu tablo Konak'ın zenginliği - Son Dakika

Batur: Bu tablo Konak'ın zenginliği

07.12.2021 13:38
Batur: Bu tablo Konak'ın zenginliği

28 Kasım'da başlayan 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, dopdolu etkinlik takvimiyle Konak'ta dokuz gün sürdü.

Sefarad kültürünün çeşitli etkinliklerle anlatıldığı festivalin kapanışı, Hanuka Bayramı Mum Yakma Töreni'yle yapıldı. Törene katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur festivalin çok önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, "Tüm farklılıklara rağmen, birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığımızı gösteriyoruz, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyoruz. Konak'taki bu uyum, bu tablo çok büyük bir zenginliktir" diye konuştu.

Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın birlikte düzenlediği 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni ve törenin ardından gerçekleşen 'İbrani Romantizmi' konseriyle sona erdi. Etz Hayim Sinagogu'nda düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti, vakfın üyeleri, İzmir Sefarad Festivali Kurucu Direktörü Nesim Bencoya, İzmir Musevi Cemaati mensupları, festival izleyicileri ve sanatseverler katıldı.

Köklü tarihinde birçok uygarlığa mekân olan Konak'ın zengin kültür mozaiğini bir araya getiren törende Hanuka Bayramı mumları yakıldı. Törenin ardından başlayan ve kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei'nin yer aldığı 'İbrani Romantizmi' konseriyle de 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali sona erdi.

Dostça ve kardeşçe yaşam mesajı

Festivalin dopdolu bir programla Konak'ı renklendirdiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Sefaradların kentimizin kültür hazinesine katkıları çok büyük. Festivalimiz bize hem bu kültürü yaşatma, tanıtma fırsatı veriyor hem de çok önemli bir mesaj taşıyor. Tüm farklılıklara rağmen, birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığımızı gösteriyoruz, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyoruz. Konak'taki bu uyum çok büyük bir zenginliktir" diye konuştu. Batur, geleneksel bir hale getirmeye kararlı oldukları festivale uluslararası bir nitelik kazandıracaklarını da vurguladı.

Akıl, anlayış, hak ve adalet

16. yüzyıldan itibaren İzmir'de yaşayan Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı İzmir Sefarad Kültür Festivali, 28 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında Kemeraltı Havralar Bölgesi'nde yer alan sinagoglarda düzenlendi. Yoğun ilgi gören ve Yahudilerin bayramı olan Hanuka'nın (Işıklar Bayramı) da kutlandığı günleri kapsayan festival, akıl, anlayış, hak ve adaleti simgeleyen Hanuka öncesinde başladı, Hanuka Bayramı Mum Yakma Töreni'nin yapıldığı 6 Aralık'a kadar devam etti. Sefarad kültürünün gelenekleri, mutfağı, müziği ve inancının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei'nin yer aldığı 'İbrani Romantizmi' adlı konserle sona erdi.

Batur: Bu tablo Konak'ın zenginliği

Sefarad, İbrani, Kasım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batur: Bu tablo Konak'ın zenginliği - Son Dakika


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