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Batur'dan, amatör spor kulüplerine destek üstüne destek - Son Dakika

Batur'dan, amatör spor kulüplerine destek üstüne destek

02.06.2021 14:17
Batur'dan, amatör spor kulüplerine destek üstüne destek, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

21 Amatör Spor Kulübüne 4 bin'er lira nakdi destekte bulunan Başkan Batur, yapılan törende bir de müjde verdi. "Ağanın eli tutulmaz" diyen Batur, sezon başında Amatör Spor Kulüplerine yapılacak olan desteği de yüzde elli zam yaparak kulüp başına 10 bin liradan 15 bin liraya çıkardığını açıkladı.

Konak Belediyesi'nin Amatör Spor Kulüplerine nakdi destek töreni, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kadri Yatkın,

Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Konak Belediye Meclisi üyesi Mehmet Şerif Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ve sporcuları katıldı.

İşçinin babası ve sporcunun dostudur

Törende ilk konuşmayı Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Konak Belediye Meclisi üyesi Mehmet Şerif Demir yaptı. Bugüne kadar Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un spor kulüplerine ve sporcularına yönelik yaptığı destekleri anlatan Demir, "kendisine teşekkürü bir borç bilirim" dedi. Zorlu geçen pandemi döneminde sporculara iki defa gıda kolisi ile destekte bulunulduğunu da hatırlatan Demir, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un işçinin ve sporcunun abisi olduğunu söyledi. Demir, "Sayın Başkanımız Abdül Batur, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İşçinin babası ve sporcunun dostudur diyorum. Gerçekten Abdül Batur, sporcunun ve işçinin dostudur, abisidir, arkadaşıdır" diyerek Başkan Batur'un verdiği desteklerden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Yatkın, "Batur'dan dört dörtlük destek"

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kadri Yatkın, Amatör Spor Kulüpleri olarak gerçekten çok zor bir dönem geçirdiklerini vurgulayarak bu zor süreçte her zaman yanlarında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un verdiği desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Batur'u yalnızca bugün belediye başkanlığı döneminde değil, kırk yıldır tanıdığını ifade eden Yatkın, bulunduğu her platformda kendisinden övgüyle bahsettiğini anlattı. Yatkın, "Gerçekten zor bir dönem geçirdik, bu dönemi geçirirken de bize çok yardımcı olan gerek federasyonlarda gerek konfederasyonlarda yaptığım toplantılarda İzmir'den gururla bahsediyorum ve gurur duyuyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere de diğer ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum ama sporun dostu olan Sayın Batur'u geçemeyeceğim. Çok değerli Başkanımı burada belediye başkanı olduğu için tanımıyorum. Benim için insanlığınız, abiliğiniz tarafımdan çok bilinmekte. Narlıdere'den, sporculuktan, futbolculuktan, işte spordan gelen bir başkanın spora desteği nasıl olabilir. Bana göre dört dörtlük" diye konuştu.

Batur'dan, amatör spor kulüplerine destek üstüne destek

Abdül Batur, Futbol, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batur'dan, amatör spor kulüplerine destek üstüne destek - Son Dakika


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