Batur'dan gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

Batur'dan gazilere vefa ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen'i ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Batur'dan gazilere vefa ziyareti, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen'i ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen ve yönetim kurulu üyelerini vefa duygularıyla ziyaret eden Başkan Batur, gerçekleştirilen törenlerde gazilerimizle bire bir ve rahat sohbet etme imkanı bulamadıklarını belirterek, "Ne yazık ki salgın nedeniyle bu yıl törenler daha önceki yıllar gibi gerçekleştirilemedi. Yeterince bir araya gelip sohbet edemedik. Siz değerli gazilerimizi bizzat ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik. Sizlerle beraber olmak bir araya gelmek, sohbet etmek bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Sizler bu vatanın en kıymetli emanetlerisiniz. Kahramanlığın ve fedakarlığın sembolleri olan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Vefat eden gazilerimizi de saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Yüreğimiz sizinle"

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Gökmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Batur'u yakından takip ettiğini ve çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. Gökmen, "Siz, bizim kalbimizdeki yeriniz her zaman farklıdır. Yüreğimiz sizinle. Yaşımız gereği sizin bize gösterdiğiniz saygıya karşın biz de size sevgimizi ve saygımızı sunuyoruz" diye konuştu. Başkan Gökmen, Başkan Batur'u desteklerinden ve hizmetlerinden ötürü kutladı. - İZMİR

Mehmet Gökmen, Türkiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batur'dan gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

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