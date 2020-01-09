Batur'dan Göztepe'ye "Evine hoş geldin" desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Batur'dan Göztepe'ye 'Evine hoş geldin' desteği - Son Dakika Spor

Batur'dan Göztepe'ye "Evine hoş geldin" desteği

6 saat önce

Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek Konak Belediyesinden geldi.

Batur'dan Göztepe'ye

Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek Konak Belediyesinden geldi.


26 Aralık 2019'daki Beşiktaş maçı ile kapılarını açacak olan Göztepe'deki Gürsel Aksel Stadının heyecanına Konak Belediyesi de ortak oldu. Göztepe Spor Kulübü Başkan Mehmet Sepil'in kulüp binasına Göztepe bayrağı asması ve bayrak asma çağrısıyla başlayan kampanyaya Konak Belediyesi de Mithatpaşa Caddesi üzerine astığı dev bayraklarla destek verdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla asılan bayraklar, açılışı gerçekleşecek Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yolu üzerine ve stat girişine yerleştirildi. Taraftarın da büyük ilgi ve beğeniyle karşıladığı dev bayraklar, şanlı kulübün semti Göztepe semalarında dalgalanmaya başladı. Sepil'in "Eve dönüyoruz" sloganına ithafen Konak Belediyesinin astığı bayraklarda da "Evine hoş geldin" yazısı yer aldı. Dev bayraklara ek olarak kulübün kuruluş yılına ve şanlı tarihine vurgu yaparak 1925 adet el bayrağı da Göztepe esnafına dağıtılacak. - İZMİR

Mehmet Sepil, Konak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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