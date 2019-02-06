Batur'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret
1 saat önce
CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.
CHP Konak
Belediye Başkan Adayı Abdül Batur
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu makamında ziyaret etti. Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak ilçesinden belediye başkan adayı
olarak gösterilen mevcut Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ağırladı. Batur ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Abdül Batur, "Sayın genel başkanımıza bizi Konak'ı yönetme fırsatı verdiği için teşekkürlerimizi ilettik. Seçim kampanyamız hakkında bilgi aktararak hedeflerimiz söyledik. Konak için düşündüğümüz yönetim anlayışı ve projelerimizden bahsettik. Kendisi de, Konak için bize güvendiğini ifade ederek iyi dileklerini iletti ve başarılar diledi" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
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