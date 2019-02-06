Son Dakika Haberleri: Batur'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Batur'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

1 saat önce

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Batur'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret, System.String[]
CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterilen mevcut Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ağırladı. Batur ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Abdül Batur, "Sayın genel başkanımıza bizi Konak'ı yönetme fırsatı verdiği için teşekkürlerimizi ilettik. Seçim kampanyamız hakkında bilgi aktararak hedeflerimiz söyledik. Konak için düşündüğümüz yönetim anlayışı ve projelerimizden bahsettik. Kendisi de, Konak için bize güvendiğini ifade ederek iyi dileklerini iletti ve başarılar diledi" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdül Batur, Konak, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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