Batur'dan Kitap Kurtlarına Destek

CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, Kütüphane Haftasında İzmir Kitap Kulübü tarafından Kordon boyu Alsancak vapur iskelesi yanında düzenlenen Kitap okuma etkinliği' ne katıldı.

Gençler ' Kütüphane istiyoruz'

Kütüphane Haftası dolayısıyla Alsancak Kordon'da düzenlenen kitap okuma etkinliğine İzmir Kitap Kulübü başkanı Burcu karacaağaçlı, İzmir Kitap Kulübü üyeleri, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak Belediye meclis üyesi adayları katıldı. Etkinlik sırasında Başkan Batur'a gençlerin isteklerini ve taleplerini anlatan İzmir Kitap Kulübü başkanı Burcu karacaağaçlı, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi aktardı. karacaağaçlı "25 Mart- 31 Mart Kütüphane haftasını Kordon'da, İzmir'in en güzel yerinde kutlamayı planladık. Kitap ile ilgili en önemli günlerden biri olan Kütüphane haftasında CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur'u da davet ederek gençler olarak isteklerimizi ve taleplerimizi aktarmak istedik. Gençlere göre kütüphane ve özgürce kitap okuyabileceğimiz mekân talebimizi başkanımıza aktardık. Etkinliğimize katılmalarından dolayı, bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanımıza güveniyoruz ver destekliyoruz." dedi

Gençlerimizin her zaman yanındayız

Seçime çok az bir süre kala, Siz değerli gençlerimizle bir arada olmak, bu güzel etkinlikte Kordon'da olmak bana büyük bir enerji verdi. Burada gerçekleştirdiğiniz etkinliğe katılarak, seçiminin verdiği yorucu atmosferden kısa bir mola vererek, Konak'ın dünya markası olmuş en güzel yeri olan Kordonda bir nefes almak ve dinlenme fırsatı bulduk. Siz birbirinden değerli gençlerimizin bir araya gelerek oluşturduğu Kitap kulübünü ve kitabı ve bilgiyi kendine hedef edinmiş tüm gençlerimizi kutluyor ve bu yolda her türlü desteği size vereceğimi ifade etmek istiyorum. Bugünkü güzel birlikteliğimiz, göreve geldiğimiz günden sonra da devam edecek. Siz değerli gençlerimizden gelecek proje ve çalışmalara son derece açık bir başkan olduğumu bilmenizi istiyorum. Konak için hazırladığımız projelerimizle her yaşa her mahalleye dokunan çalışmalar gerçekleştireceğiz. Şu anda bulunduğumuz zaten marka olan Kordonu uluslararası etkinliklerin düzenlendiği, büyük ve geniş katılımlı festivallerin düzenlendiği bir alan haline getireceğiz. Dünyanın her yerinden insanları buraya çekmemiz gerekiyor. Konak'ta sadece Kordon'u değil, tarihi zenginliklerimizi ortaya çıkaracağımız restorasyon çalışmaları ile Kemeraltı ve Agora bölgemizde tarihi ile ön plana çıkaran çalışmalar ile tarih turizmi ile turistlerin tercih ettiğin bir Konak'ı, İzmir'e kazandırmayı planlıyoruz. Bugün bu etkinliği düzenleyen gençlerimiz bir kez daha kutluyorum. Kitabı sevmeyi ve gelecek kuşaklara sevdirmeyi amaçlayan çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve aydınlık yolundan ayrılmayan siz değerli gençlerimizi bugün beni etkinliğinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimler sürecinde sloganımız olan BİRLİKTE KONAK anlayışımızda gençlerimizin yeri büyük. Sizlerin katılımı ve desteğiyle daha güzel bir Konak'ı birlikte oluşturacağız.