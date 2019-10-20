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Batur'dan seçim başarısı teşekkürü

1 saat önce

CHP Konak İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan partililer için teşekkür sertifikası töreni düzenledi.

Batur'dan seçim başarısı teşekkürü, System.String[]

CHP Konak İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan partililer için teşekkür sertifikası töreni düzenledi. Programda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta alınan tarihi başarıyı örgütle uyumlu çalışmanın neticesi olarak tanımladı.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından seçimlerdeki görevlerini başarıyla tamamlayan sandık görevlileri, parti koordinatörleri ve eğitmenlerine teşekkür amacıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen törende CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, parti eğitmenleri ve sandık görevlileri temsilcileri ile muhtarlar yer aldı.


Batur: "Partime ve partililerime minnet borçluyum"


Sertifika töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi İzmir'de ve Konak'ta adaylara sahip çıkma yemini eden tüm partililerin bu sözü tuttuklarını ifade ederek, "31 Mart'ta bu sahip çıkma duygusu ve mücadele ruhuyla Konak'ta destan yazan bütün parti gönüldaşlarıma teşekkürler. Bu başarıyı sağlayan, özellikle aday seçiminden bu noktaya kadar getiren ve siyasette sabrın, partililer arası diyaloğun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ve bu konuda büyük başarı sağlayan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da buradan teşekkür ediyoruz. Bu süreç İzmir'de de istediğimiz neticelere ulaşmamızı sağladı. Yüzde 63,20 bize büyük bir sorumluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde sizlerin verdiği destek ve vatandaşın gösterdiği teveccühe karşılık verecek şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben CHP'nin gösterdiği belediye başkanı adayıyım ve CHP Belediye Başkanı olarak görev yapacağım. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Bizi bu noktalara taşıyan partime ve partililerime minnet borçluyum. Bunun bilinci içinde çalışmaya devam edeceğim."


Konuşmaların ardından, sandık ve alan sorumluları ile parti koordinatör ve eğitmenlerine teşekkür belgeleri verildi. Törende, meclis üyeleri sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden aldı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Konak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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