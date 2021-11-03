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Batur'dan Yeşilay'a tam destek - Son Dakika

Batur'dan Yeşilay'a tam destek

03.11.2021 15:18
Batur'dan Yeşilay'a tam destek

Yeşilay İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve yönetimini makamında kabul ederek "Bağımlılıkla mücadelede belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, sonuna kadar da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bağımlılık ile mücadelede işbirliği konularını görüşmek üzere Yeşilay İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve yönetimini makamında kabul etti. Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Başkanı olan Dr. Burcu Bostancıoğlu'nun da bulunduğu görüşmede, daha önce Konak Belediye Meclisi'nde kabul edilen Yeşilay ile işbirliği yapılması yönündeki karar uyarınca, iki kurumun birlikte yürüteceği projeler ele alındı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı hemşehrilerinin yararına olacak, başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılık ile mücadelede Yeşilay'ın destekçisi olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Yeşilay'a tam destek

Tüm işbirliği konularının samimiyetle dile getirildiği ve görüşüldüğü ziyarette Yeşilay İzmir Başkanı Ümit Ülkü, kamu kurumları ve eğitim kurumları başta olmak üzere bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlediklerini, bu kapsamda Konak Belediyesi personeline yönelik benzer bir çalışma yapılabileceğini dile getirdi. Bağımlılıkla mücadelede gösterdiği hassasiyet için Başkan Batur'a teşekkürlerini ileten Ülkü, yapılacak her türlü işbirliği ve ortak çalışma için hazır olduklarını dile getirdi.

Batur: Eğitime, sosyal dönüşüme büyük yatırım yaptık

Bağımlılıkla mücadele konusunda samimi yaklaşımlar içinde olduklarını, özellikle gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere, her türlü bağımlılıktan uzak kalması için Konak Belediyesi olarak "Gençlik Destek Merkezi"ni hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Batur, "Bağımlılıkla mücadelede temel önceliğimiz eğitim. Özellikle sıkıntılı bir bölge olan Yenişehir'de iki kreşimizi bölgeye kazandırdık. Roman vatandaşlarımızın ücretsiz yararlandığı kreşlerimiz ile çocuklarımızın okul öncesi eğitimine destek olurken, Roman Kültür Merkezi ile bölgede yaşayan Roman hemşehrilerimizin ilgileri doğrultusunda kurslar düzenleyerek, sosyal hayatlarında bir dönüşüm yaratma çabasındayız. Konak Gençlik Destek Eğitim Merkezi'nde düzenlediğimiz meslek edindirme kursları ile de gençlerimizi hayata hazırlayacağız" diye konuştu.

Batur'dan Yeşilay'a tam destek

Burcu Bostancıoğlu, Konak Belediyesi, Yeşilay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batur'dan Yeşilay'a tam destek - Son Dakika


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