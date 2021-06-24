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Batur: Esnafımıza desteğimiz devam edecek - Son Dakika

Batur: Esnafımıza desteğimiz devam edecek

24.06.2021 09:15
Batur: Esnafımıza desteğimiz devam edecek, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz hafta bir araya geldiği Gıda Çarşısı esnafına verdiği sözü tuttu.

Esnafın yol yenileme çalışması isteği üzerine Başkan Batur'un talimatı ile Gıda Çarşısı'na bir günde 500 ton asfalt serildi. Çalışmalar, esnafın işinin engellenmemesi için işletmelerin kapalı olduğu hafta sonunda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ile Gıda Çarşısı'nda bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görüşmenin üzerinden bir hafta bile geçmeden çarşı esnafının taleplerini yerine getirdi. Esnafın sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Batur, çarşının sokaklarında asfalt ve düzenleme talep eden esnafa verdiği sözü tuttu. Başkan Batur, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafın işlerinin aksamaması için çalışmaların hafta sonu yapılması talimatını verdi. Pazar günü iş makineleri ile Gıda Çarşısı'na gelen belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir günde 500 ton asfalt sererek çarşının sokaklarında yenileme ve düzenleme çalışması yaptı. Esnafın mağdur olmaması için Gıda Çarşısı'nda gerçekleştirilecek tüm teknik çalışmalar hafta sonlarında yapılacak.

Esnaf evde, iş makineleri çarşıda

İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinden ve çarşı esnafından sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taleplerin geciktirmeden yerine getirilmesi için teknik müdürlerine talimat vermişti. Çalışmaların, esnafın işini aksatmadan yerine getirilmesini isteyen Başkan Batur, "Her zaman esnafımızın yanında yer aldığımız dile getiriyoruz. Pandemi süreciyle birlikte esnafımıza destek olmak için bir an bile tereddüt etmedik ve ilk günden itibaren yanlarındaydık, hala da yanlarındayız. Pandemi ile birlikte esnafın önemini, esnafın çarkları dönerse ekonominin de çarklarının döneceğini herkes anlamış oldu. Gıda Çarşısı'ndaki esnaf kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde bizden bazı talepleri oldu. Teknik çalışmaları aynı gün yapabilecek olsak da esnafımızın işleri aksamasın, dükkana gelen müşteri engellenmesin diye çalışmalarımızı hafta sonları yapmaya özen gösteriyoruz. Hafta sonları çarşı esnafımız evlerindeyken bizim ekiplerimiz çarşıda onlar için çalışıyor olacak" diye konuştu.

Batur: Esnafımıza desteğimiz devam edecek

Abdül Batur, Pandemi, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batur: Esnafımıza desteğimiz devam edecek - Son Dakika


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