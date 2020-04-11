Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Konaklıların mağduriyet yaşamaması için belediye imkanlarını seferber etti.



İçişleri Bakanlığının korona virüs salgının yayılım hızını kontrol altında tutma ve sosyal mesafeyi koruma adına aldığı tedbirler kapsamında yayınladığı genelge ile 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yasağın başlamasıyla birlikte evlerine kapanan Konaklıların süreci en iyi şekilde atlatabilmeleri için belediye ekiplerini göreve çağırdı. Sokağa çıkma yasağının ilk gününe belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Başkan Batur, işçilerle bir araya gelip kent temizliğinde hassas olunmasını istedi.



Zabıtadan evlere ekmek servisi



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü ziyaretinin ardından zabıta ekipleri ile beraber ekmek fırınlarını denetledi. Fırıncı esnafıyla sohbet eden ve sürece dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Batur, vatandaşın mağdur olmaması için Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin mahallelerde ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı. Batur, ihtiyaç duyulan Mahallelerde yapılan ekmek dağıtımını da takip etti.



"Konaklıların yanındayız"



Konaklılardan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalmalarını isteyen Başkan Batur, "Hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşımızı mağdur etmemek için Konak Belediyesi zabıta ekiplerimiz mahallelerde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yasak süresince ilçemizdeki fırınlar, eczaneler, sağlık kuruluşları ve belirli sayıda akaryakıt istasyonu açık olacaktır. Acil durumlar için 0 232 4841510 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi şimdi de görevimizin başında, Konaklıların yanındayız. Hemşehrilerimizden sokağa çıkma yasağına uymalarını ve evde kalmalarını istiyoruz. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz. Biz belediye olarak bu zor günlerde de Konaklıların yanındayız, her zaman birlikteyiz" dedi.



Polis teşkilatını unutmadı



Sokağa çıkma yasağı kapsamında belediye hizmetlerinin işleyişini yerinde inceleyen ve belediye ekipleriyle birlikte sahada görev başında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 175'inci yılının gururunu yaşayan polis teşkilatını da unutmadı. Fırınlardaki inceleme ve ekmek dağıtımının ardından Hatay Polis Karakolunu ziyaret eden Başkan Batur, emniyet görevlilerinin Polis Haftası'nı kutladı ve sokağa çıkma yasağı kapsamında Konak Belediyesi olarak yanlarında olduğunu belirtti. - İZMİR