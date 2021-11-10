Batur, Kılıçdaroğlu'yla 10 Kasım'a özel bağlantıda bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye sevgisine her gittikleri her noktada şahit olduklarını ve çok duygulandığını ifade eden Başkan Batur, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve aydınlanmasında önemli rol oynayan çok sayıda önemli ismi yetiştiren Manastır Askeri İdadisi, Mustafa Kemal için de yeni bir ufuk çizmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün aklına ve yüreğine vatan sevgisi ilk kez bu topraklarda, Manastır'da düşmüştür. Manastır, Atatürk'ün şehridir. İşte bizi birbirimize bağlayan bu güçlü bağ, ortak tarihimiz, kültürümüz ve bu eşsiz vatan sevgimizdir. Bizler soydaş, bizler kardeşiz. Aynı dili konuşuyor, aynı tarihi, kültürü paylaşıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı dahilinde Samsun'daki Atatürk Müzesi, Selanik'teki Atatürk Evi, Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi ve Kocacık'taki Atatürk'ün baba evine gerçekleştirilen zoom bağlantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen bağlantıda Atatürk'e olan özlem Atatürk'ün yaşamında büyük yeri olan mekanlardan da dile getirildi. Zoom görüşmesine Manastır Askeri İdadisi'nden katılan Başkan Batur, Atatürk'ümüzün askeri kimliği ve dehasının gelişmesinde büyük yer tutan Manastır'dan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, buradaki tüm soydaşlarımızın size ve tüm Türkiye'ye selam ve sevgilerini iletiyorum" diye konuştu.

Yüreklerde Türkiye sevgisi

Konuşmasında Makedonya'nın ve özellikle de Manastır'ın Atatürk için önemine değinen Başkan Batur, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve aydınlanmasında önemli rol oynayan çok sayıda önemli ismi yetiştiren Manastır Askeri İdadisi, Selanik Askeri Rüştiyesi'nden mezun olup gelen Mustafa Kemal için de yeni bir ufuk çizmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün aklına ve yüreğine vatan sevgisi ilk kez bu topraklarda, Manastır'da düşmüştür. Manastır, Atatürk'ün şehridir. İşte bizi birbirimize bağlayan bu güçlü bağ, ortak tarihimiz, kültürümüz ve bu eşsiz vatan sevgimizdir" dedi.

Yüreklerdeki Türkiye ve Atatürk sevgisini yakından görme fırsatı bulduklarını ve özellikle çocukların sevgisinin kendilerini çok duygulandırdığını aktaran Başkan batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler soydaş, bizler kardeşiz. Aynı dili konuşuyor, aynı tarihi, kültürü paylaşıyoruz. Dün de bunu yakinen görme fırsatı bulduk. Üsküp'teki sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Kanatlı Köyü'ndeki okulda eğitim gören çocuklarımızın Türkiye sevgisi, heyecanı, coşkusunu yakından gördük.Duygusal anlar yaşadık."

Kardeş şehirle ilişkiler güçlenecek

Manastır'ın (Bitola) Konak Belediyesi'nin kardeş şehri olduğunu hatırlatan Başkan Batur, ilişkilerin gelişmesi, vatandaşlıkla ilgili konuların paylaşılabilmesi için çalışacaklarını ifade ederek, "Manastır, yani Bitola şehri Konak Belediyesi'nin kardeş şehri. Bugün, geçen pazar yapılan yerel seçimlerde yeni seçilen ve biraz sonra devir teslim töreniyle görevi devralacak yeni Belediye Başkanı Sn. Toni Konyanoski'yle görüşme fırsatı bulacağız. Kardeş şehrimizle, sosyal ve kültürel alanlardaki, işbirliği yanında Türkiye'de yaşayan Makedon Türklerin en önemli sorunu olan vatandaşlık haklarının alınması noktasında ciddi çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Özellikle İzmir'de, Konak'ta Makedon göçmen dernekleriyle bir araya gelip bu sorunun çözümünün hızlandırılması için çalışacağız" diye konuştu.