Batur, Konak'ın raporunu video konferans ile aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batur, Konak'ın raporunu video konferans ile aldı - Son Dakika

Batur, Konak'ın raporunu video konferans ile aldı

6 saat önce

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplantıları dijitale taşıdı.

Batur, Konak'ın raporunu video konferans ile aldı, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplantıları dijitale taşıdı. Batur, belediyenin müdürleri ile video konferansta bir araya geldi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta başından itibaren nöbetleşe çalışma sistemine geçilen Konak Belediyesinde bürokratların toplantıları da video konferans ile yapılıyor. Salgınla mücadelede alınan önlemler ve belediye müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği haftalık toplantı da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un davetiyle video konferans yöntemi ile yapıldı. Başkan Batur, video konferansta Konak ile ilgili müdürlerden geniş kapsamlı bir rapor aldı.

"Her zaman ve her şartta hizmete devam"

Belediyenin tüm müdürlerinin hazır bulunduğu video konferansta, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar bir kez daha masaya yatırıldı. Müdürlükler arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda önümüzdeki günlerde alınacak yeni tedbirler ve yapılacak çalışmalar da açıklandı. Salgın önlemleri kapsamında toplantıları dijital ortama taşıdıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her zaman ve her şartta şehrimize hizmet etmek bizim görevimiz. Bu görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için salgın günlerinde de toplantılarımızı aksatmıyor, görüşmelerimizi video konferans yöntemiyle yapıyoruz. Müdürlüklerimizin koordineli çalışması, hizmetin en doğru ve hızlı şekilde vatandaşa ulaşması gerekiyor. Virüs tehdidi ile yaşadığımız bugünlerde toplum sağlığının en üst düzeyde korunması, verdiğimiz hizmet ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olabilmek, temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının devamlılığı ve şehir hayatını paylaştığımız sokak hayvanlarının beslenmesi bizim için önemli" diye konuştu.

Zor günler dayanışma ile atlatılacak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı günlerde özverili çalışmalarından ötürü çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Görevlerini üstün çaba harcayarak, fazlasıyla yerine getiren tüm meslek gruplarına minnet duygularımızı iletiyoruz. Ben öncelikle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, temizlik ve park bahçeler ekiplerimiz başta olmak üzere sahada olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünler de geçecek; önemli olan dayanışma içinde olabilmek. Bizler Konak Belediyesi olarak bu dayanışmayı sağlıyor ve tüm şehrimizi dayanışma ağımıza katıyoruz" dedi.

Yeni kararlar alındı

Konak Belediyesi bürokratlarının, müdürlükler bazında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları paylaştığı video konferansta şehir genelindeki temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına aynı özenle devam edileceği açıklandı. Ayrıca pazaryerlerinde tezgah aralıkları en az üç metreye çıkarılırken tüm çalışmalara ek olarak hoparlörlü araçlar üzerinden alınacak önlemler konusunda anons yapılması konusu da gündeme geldi. Alınan karara göre gün içerisinde, zorunlu haller dışında evde kalınması ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması hakkında hatırlatıcı anonslar yapılacak. - İZMİR

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:02 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 22:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batur, Konak'ın raporunu video konferans ile aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]