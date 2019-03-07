Batur; Kordon Festival Alanı Olacak

Kordonun tüm sorunlarını çözeceğiz

Geçmişten günümüze esnafın yaşadığı sorunlar ve ruhsat ve denetim problemlerinin aktarıldığı toplantıda Batur, 'Kordonun sorunlarını çözmek için geliyoruz' dedi.

En büyük sorunumuz bu

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Kordon İş adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, 'CHP Konak Belediye Başkanı adaylığınız hayırlısı Olsun' diyerek sözlerine başladı. Şanlı "İnşallah Bizlerde esnaf olarak bu dönem, hep beraber, 5 yıl boyunca, arkadaşlarımın da desteğiyle, hep beraber kordonu kalkındıracağız. Kordon'da güzel şeyler yapacağız. Kordon deyince şarkılara, şiirlere konu olmuş güzel kordonumuz geliyor ancak bizim aynı zaman yaşadığımız çok önemli sorunlarımız var. Ruhsat sorunumuz, denetim problemimiz, tenteli alanlarımız ve dış cephe tabelalarımız. Aslında çözülmeyecek sorunumuz yok. İnşallah sizinle beraber ve çok bu konuyu paylaşarak çözmeye çalışacağız. En çok yaşadığımız ve en büyük sıkıntımız, bütün ruhsat ve bunun gibi konuları Konak'tan hallediyoruz ama denetlemeyi Büyükşehir yapıyor. En büyük sorunumuz bu" dedi.

'Kordon Fest' geliyor

Kordon İş adamları Derneğinin düzenlediği toplantıda bir konuşma gerçekleştiren CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, 'Nasıl İzmir'in kalbi konak ise konağında kalbi Kordon. Kordonsuz bir İzmir düşünülemez' dedi. Batur "Kordon bir marka. Yurt dışında bile şehrimizi tanımlayan büyük bir marka. Bu markayı daha da güzel bir hale getirmek için siz değerli esnafımızla iş birliği içerisinde, başarılı çalışmalara imza atacağız. İnsanlarımızı buraya getirecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Kordon'da gerçekleştireceğimiz ve ünü yurt dışına kadar uzanacak güzel festivaller düzenleyeceğiz. 'Kordon Fest' adı altında Kordonu sadece İzmirlinin değil yurt dışı katılımlarla dünya çapında büyük bir festival alanı haline getirmeyi planlıyoruz.

İlk önce konağı dinleyeceğim

Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki yapacağımız tüm çalışmalar öncesinde biz sizleri dinleyeceğiz ve ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Bana her gün soruyorlar; göreve gelince ilk olarak ne yapacaksın diye. Ben göreve geldiğim gün ilk önce konağı dinleyeceğim. Sizleri, vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek odalarımızı dinleyeceğiz. Daha sonra yol haritamızı çıkartarak uygulamaya geçeceğiz. Mesela şu anda sizden duyduğum ve daha önceden tespit ettiğim sorunların çözümleri ile ilgili formüller üretiyoruz. Kordon için büyük sorun olarak aktardığınız ruhsat ve denetleme sorununda ise bana göre de ruhsatı kim veriyorsa onun denetlemesi gerekiyor. Kordon'da ruhsatı Kim veriyor ise hangi kurum veriyorsa denetlemeyi de onun yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu kordon için önemli bir madde olarak gündeme getireceğiz.Tabela konusu eskiden beri süregelen bir sıkıntı fakat sorunun ana kaynağı olan tabelalardan evlere yansıyan ışık sorunu çözülürse sorunda kalmaz. Bu paralelde bir standart belirlenerek kimseyi rahatsız etmeden sizin de istediğiniz bir çözüm bulmak mümkün. Bu konuyu da halledeceğiz. Asıl en büyük sıkıntı bu kadar insan sirkülasyonunun olduğu bir alanda herkesin yararlanabileceği bir WC yok. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi lazım. Yurt dışında buna benzer geniş alanlarda gerçekleştirilen çözümlerin aynısının Kordon'da uygulanmasında hiçbir sıkıntı görmüyoruz.