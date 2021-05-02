BAU Esports UEM 2021 ilk gün maçları tamamlandı!

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports UEM 2021 ilk gün tamamlandı.
Organizasyon bugün oynadığı 4 maçtan da 4 galibiyet almayı başardı ve D grubunun ilk gününü lider olarak tamamladı. BAU Raiders'ın oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde:
Maç - (İspanya) UPV Stingrays 0 - 1 BAU Raiders
Maç - (Hollanda) BAU Raiders 1 - 0 Esports Team Twente
Maç - (Fransa) 4ESPORTS 0 - 1 BAU Raiders
Maç (Polonya) BAU Raiders 1 - 0 Lions PG
Takımın yarın oynayacağı maçlar ise şu şekilde:
BAU Raiders VS UPV Stingrays (13.00) (İspanya)
Esports Team Twente VS BAU Raiders (14.00) (Hollanda)
BAU Raiders VS 4eSports (16.00) (Fransa)
Lions PG VS BAU Raiders (17.00) (Polonya)
Playerbros ekibi olarak BAU Esports'a yarınki maçlarında başarılar diliyoruz. 2018'de ülkemize getirdikleri kupayı bir kez daha getirmeleri dileğiyle!
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