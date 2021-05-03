BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi! - Son Dakika

BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi!

BAU Esports UEM 2021 Playoff\'larına yükseldi!
Son Güncelleme: 03.05.2021 11:35

2018'de kupayı ülkemize getiren organizasyon bir kez daha getirebilecek mi?

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükselmeyi başardı.

Organizasyon dün aldığı 4 galibiyetten sonra bugün de 3 galibiyet aldı ve toplamda 7 galibiyet 1 yenilgi ile D "Grubu"ndan lider olarak çıktı. Organizasyon Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu şekilde bir açıklama kullandı: "2018'de Avrupa şampiyonu olduk, 2021'de de kupayı ülkemize getirmek için mücadele edeceğiz!"

Biz de bugün oynan maçlar ve skorlarını sizler için derledik:

1. Gün Maçları

  • Maç - (İspanya) UPV Stingrays 0 - 1 BAU Raiders
  • Maç - (Hollanda) BAU Raiders 1 - 0 Esports Team Twente
  • Maç - (Fransa) 4ESPORTS 0 - 1 BAU Raiders
  • Maç (Polonya) BAU Raiders 1 - 0 Lions PG

2. Gün Maçları

  • Maç - (İspanya) BAU Raiders 1 - 0 UPV Stingrays
  • Maç - (Hollanda) Esports Team Twente 1 - 0 BAU Raiders
  • Maç - (Fransa) BAU Raiders 1 - 0 4eSports
  • Maç - (Polonya) Lions PG 0 - 1 BAU Raiders

Playerbros ekibi olarak temsilcimize Playoff turlarında başarılar diliyoruz, umuyoruz ki 2018'de gelen kupa bir kez daha ülkemize gelir!

Kaynak: Playerbros

BAU eSports, Hollanda, Polonya, İspanya, Fransa, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi! - Son Dakika
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