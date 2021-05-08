BAU Esports Valorant Dostluk Maçı düzenliyor! - Son Dakika

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports Valorant Dostluk Maçı düzenliyor. Maçın detaylarını ve diğer bilgileri sizler için derledik.

BAU kulüplerinden BAU Radyo, 1907 ÜNİFEB Bahçeşehir ve BAU Kariyer ve Gelişim kulübüyle birlikte Discord sunucusunda "Valorant Dostluk Maçı" düzenliyor. Maç için belirlenen tarih ise 9 Mayıs Pazar 21: 00.

Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde düzenlenen etkinlikler bizleri biraz da olsa rahatlatıyor. BAU Esports bu süreç boyunca yaptığı etkinliklerle ve katıldığı turnuvalarla biraz da olsa bu duruma el atmış gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak umuyoruz ki bu tarz etkinlikler ve turnuvalar düzenlenmeye devam eder!