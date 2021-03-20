BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı - Son Dakika

BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı

20.03.2021 11:29
BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı, System.String[]

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı, eğitimci ve iş insanı Enver Yücel'in bir yıldır başkanlığını yürüttüğü İngiliz 1'inci Basketbol Ligi takımlarından Plymouth Raiders, İngiliz Basketbol Ligi Trophy finaline kalarak son yıllardaki en büyük başarısını elde etti.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı, eğitimci ve iş insanı Enver Yücel'in bir yıldır başkanlığını yürüttüğü İngiliz 1'inci Basketbol Ligi takımlarından Plymouth Raiders, İngiliz Basketbol Ligi Trophy finaline kalarak son yıllardaki en büyük başarısını elde etti. Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde başarı ile mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı hem de İngiltere'de basketbol takımı bulunan Enver Yücel, "Amacım, bir Türk başkanın İngiltere'de başarılı olabilmesi ve bizim bunu İngiltere'ye gösterebilmemiz" dedi.

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Plymouth şehrinin köklü basketbol kulüplerinden Plymouth Raiders'ın yönetimini ve başkanlığını devralarak bu sezon İngiliz Basketbol Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. Ligde zirveyi hedefleyen Akıncılar, İngiliz Basketbol Ligi Trophy yarı final müsabakasında Surrey Scorchers karşısında elde ettiği zaferle adını finale yazdırdı. Plymouth Raiders, yarın kupa için London Lions ile mücadele edecek.

Enver Yücel, final zaferinin ardından takımı ve teknik kadroyu tebrik etti. Başarıda istikrarın önemine vurgu yapan Yücel, kalıcı başarılar elde etmek için altyapıya her zamankinden daha fazla önem vereceklerini söyledi. Enver Yücel, "Amacım, bir Türk başkanın İngiltere'de başarılı olabilmesi ve bizim bunu İngiltere'ye gösterebilmemiz. Eğitimin ve sporun gücüne inanıyoruz. Dünyanın en önemli merkezlerindeki yatırımlarımıza devam ederken, aynı bölgelerdeki spor kulüplerinin kalkınması için de büyük bir çaba gösteriyoruz. Türkiye Basketbol Ligi'nde başlayan basketbol yapılanmamız, son bir yıldır İngiltere'nin kalbi Plymouth'ta devam ediyor. Bir yıl önce verdiğim demeçte, bir liman kenti olan Liverpool futbolda nasıl başarılıysa Plymouth'ın da bir liman kenti olarak basketbolda çok başarılı olması gerektiğini vurgulamıştım. Plymouth'ın spordaki potansiyelinin farkındaydık ve bu farkındalıkla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi."KUPAYA UZANAN TARAF OLACAĞIZ"

Plymouth'ın lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olduğunu dile getiren Enver Yücel, "Kulüp gayet başarılı gidiyor. Ligde 4'üncü sırada, bir taraftan da kupa maçlarını oynuyoruz. Geçen hafta kupada yarı final maçımızı kazandık ve final oynayacağız. Finali kazandığımızda Plymouth Raiders kupaya uzanan taraf olacak. Bu da bizi bir Türk olarak gururlandıracak. Ayrıca,Türkiye'deki takımımız Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da oynuyor. İngiltere'deki takımımızın da Avrupa'da oynaması için çalışıyoruz. Bir iki hafta sonra bu konu da netleşmiş olacak. İngiltere'deki bir takım olarak Avrupa'da oynayabilirsek bu hem İngiltere için hem bizim için hem de Türkiye için önemli olacak" diye konuştu.


BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı
BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı
BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı
BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı
BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı

Bahçeşehir Üniversitesi, Enver Yücel, basketbol, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BAU Global İngiltere basketbolunda iddialı - Son Dakika Spor


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