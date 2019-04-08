Son Dakika Haberleri: Bau Uluslararası Arenada En İyi Üniversiteler Arasında

Bau Uluslararası Arenada En İyi Üniversiteler Arasında

2 dakika önce

ULUSLARARASI derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 'Üniversite Etki Sıramalası 2019' verilerini açıkladı.

Bau Uluslararası Arenada En İyi Üniversiteler Arasında, System.String[]
ULUSLARARASI derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 'Üniversite Etki Sıramalası 2019' verilerini açıkladı. Buna göre Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde ilk 201 bandında yer alırken, Türkiye'de ise sıralamaya giren üniversiteler arasında 7'nci oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre değerlendirilen 'Üniversite Etki Sıramalası 2019' derecelendirilmesinde, 76 ülkeden 450'den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, 'İnsanlar için sağlık ve refah', 'Kaliteli Eğitim', 'Cinsiyet Eşitliği', 'İyi İş ve Ekonomik Büyüme', 'Endüstri, Yenilik ve Altyapı', 'Eşitsizlikleri Azaltmak', 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar', 'Sorumlu Tüketim ve Üretim', 'İklim Eylemi', 'Barış, Adalet ve Güçlü kurumlar', 'Hedefler için Ortaklıklar' başlıklı 11 ayrı kategoride değerlendirilmeler yapıldı. Araştırma, üniversitelerin bu kategorilerde sosyal ve ekonomik etkisi incelenerek yayınlandı.

Türkiye'den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 'Kaliteli eğitim' alanında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 201 bandında yer aldı. Aynı kategoride Türkiye'de 7. olan BAU, 'Barış, adalet ve güçlü kurumlar' alanında 6. sırada, 'Cinsiyet eşitliği'nde 8'inci sırada, 'Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar'da 10'uncu sırada 'İnsanlar için sağlık ve refah' katagorisinde ise 12'nci sırada yer aldı.

'Üniversite Etki Sıralaması  2019' sıralamasında; Yeni Zellanda'dan Auckland Üniversitesi birinci, Kanada'dan McMaster Üniversitesi ikinci olurken, Kanada İngiliz Kolombiya Üniversitesi ve İngiltere Manchester Üniversitesi üçüncü oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: DHA

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