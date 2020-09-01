BAÜN'de 6543 yeni öğrenci kayıt hakkı kazandı

Balıkesir Üniversitesine 81 İlden 6.543 yeni öğrenci kayıt hakkı kazandı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Türkiye'nin 81 vilayetinden 6.543 yeni öğrenci, Balıkesir Üniversitesinde yer alan bölüm ve programlara kayıt hakkı kazandı.

Öğrencilerin tercih döneminde yoğun ilgi gösterdiği Balıkesir Üniversitesinde kontenjanların %97'sinin dolduğunu ifade eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Türkiye'nin her ilinden öğrencinin de üniversiteye kayıt hakkı kazanmasının kendileri için ayrıca sevindirici olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 3.427 erkek 3.116 kız öğrencinin üniversiteyi kazandığını söylerken, kazanan öğrencilerin yaklaşık yüzde 74'ünün ise ilk 10 tercihinde Balıkesir Üniversitesine yer verdiğini sözlerine ekledi. Toplam bin öğrencinin Balıkesir Üniversitesini ilk sırada tercih ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Üniversitemize yerleşen 6 bin 543 yeni öğrencimizin illere göre dağılımına baktığımızda ilk üç sırada Balıkesir, Bursa ve Manisa yer alıyor. 81 vilayetten tercih edilmemiz bizler için kıvanç verici. Bu vesileyle üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, üniversitemize ve şehrimize hoş geldiniz diyorum" dedi. - BALIKESİR