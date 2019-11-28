Son Dakika Haberleri: BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri
Son Dakika Spor BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri - Son Dakika Spor

BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basketbol takım Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdiği panele üniversite öğrencilerinin ilgisi büyük oldu.

BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basketbol takım Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdiği panele üniversite öğrencilerinin ilgisi büyük oldu.


Saha içi ve dışında merak ettiklerini sorma fırsatı yakalayan öğretmen ve öğrenciler ile kaliteli zaman geçiren Balıkesir Büyülşehir Belediye takımı, öğrencileri Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarına davet etmeyi ihmal etmedi. İ.İ.B.F. Dekanı Murat Doğdubay, Dekan Yardımcısı Ömer Faruk Biçen, Yönetim Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz panele katılım gösteren akademisyenler arasındaydı. Aynı zamanda üniversite topluluklarından Radyo ve İletişim Topluluğu, IITC,Genç Kızılay,Borsa ve Yatırım Topluluğu,Gastronomi, Turizm Fakültesi Basketbol Takımı'da katılım gösteren öğrencilerin arasında topluluk olarak yerini aldılar.


Panel bitiminde öğretmen ve öğrencilerin çiçek ve hediyelerini kabul eden Balıkesir BŞB takımı İ.İ.B.F. Dekanı Murat Doğdubay'a fakülteye ithafen 10 numarayı taşıyan İ.İ.B.F. yazılı forma hediye edip katılımcılarla birlikte fotoğraf çekildi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı panelde Genel Menajer Anıl Uyanık, Head Coach Mustafa Mavili ve basketbol oyuncularından Myles Mack,Marvin Jefferson ve Gökhan Aydın katıldı. - BALIKESİR

basketbol, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans! Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:50:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]