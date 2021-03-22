BAÜN'de üniversite-sanayi işbirliği meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un üniversite olarak öncelik verdiği çalışma başlıklarından olan üniversite sanayi iş birlikleri çerçevesindeki gelişmelere bir yenisi eklendi. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi için yapımı planlanan hastane binası, Balıkesir'de fabrikası bulunan Wap Şirketler Grubu destekleriyle inşa edilecek. Gerçekleşecek iş birliği çerçevesinde Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Wap Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Güner İşlek, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret ederek görüşmede bulundu.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan Teşekkür

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite kent sanayi iş birlikleri çerçevesinde attıkları adımların sonuç vermesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik'e ve Wap Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Güner İşlek'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Balıkesir'in, önemli bir sanayi merkezi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Üniversite olarak sanayi ile iş birliklerini önemsiyoruz. Ortaklaşa yürütülebilecek tüm çalışmalarda; Balıkesirimizin, üniversitemizin ve sanayicilerimizin beklentilerini dikkate alarak hareket ediyoruz. Yeni ve örnek bir iş birliği için başlangıç olan görüşmemizde ayrıca Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulması planlanan Altyapı Mühendisliği Bölümü hakkında da istişarelerde bulunduk. Bundan sonra da sanayicilerimizle ortak çalışmalarımız devam edecek. Tarım ve hayvancılıkta lider iller arasında yer alan Balıkesirimize hizmet veren Hayvan Hastanemize, yeni bir bina kazandıracak olmaktan dolayı mutluyuz. Hastane binasının yapımı için destek sözü de aldığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor; verdikleri desteklerden dolayı Sayın Milletvekilimiz Adil Çelik'e ve Wap Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güner İşlek'e şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR