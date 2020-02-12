BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi - Son Dakika

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi

6 saat önce

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçen hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçen hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.

Korkmaz'la Rektörlük makamında görüşen Kuş, vatan için gözünü kırpmadan büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman evlatlarla gurur duyduklarını belirtti.

Türk milletinin şehit ve gazilere her zaman büyük minnet duyduğunu vurgulayan Korkmaz da kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve Üniversite Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi, Gökhan Korkmaz, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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