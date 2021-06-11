BAÜN, Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonalarına ev sahipliği yaptı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Oryantiring, Yüzme ve Masa Tenisi Şampiyonaları, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi. 9-11 Haziran tarihlerindeki şampiyona organizasyonları; Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortak organizasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlendi.

9-10 Haziran tarihlerinde Masa Tenisi Şampiyonasıyla başlayan organizasyon; 10 Haziran tarihinde Yüzme Şampiyonası ile devam ederken, 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Oryantiring Şampiyonası ile sona erdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da organizasyonun son günü tamamlanan Oryantiring Şampiyonasının ardından gerçekleştirilen madalya törenine katılarak, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Törende bir konuşma da gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, etkinliklere katılan tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri tebrik ederken, her üç şampiyonaya da Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dereceye giren sporculara madalyalarının takdiminin ardından da Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından organizasyona destekleri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile etkinliğe katkı sunan kurum temsilcilerine teşekkür plaketi sunuldu. - BALIKESİR