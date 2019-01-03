Son Dakika Haberleri: "BAVUL" 6 Ocak'ta İstanbul'da!

"BAVUL" 6 Ocak'ta İstanbul'da!

30 dakika önce

Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı usta yönetmen Levent Tülek'in oturduğu "Bavul", Zeytinburnu Belediyesi Külür Sanat Merkezi'nda sahneleniyor.

6 Ocak Pazar akşamı sahnelenecek olan oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay'ın yer alıyor.

"Bavul" tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor.

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması ile başlayan hikaye tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından Osman Genç'in üstlendiği "Bavul" insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, delidolu bir oyun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:35 Kaynak: Bültenler

Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı

Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:05:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "BAVUL" 6 Ocak'ta İstanbul'da!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]