"BAVUL" 6 Ocak'ta İstanbul'da!

6 Ocak Pazar akşamı sahnelenecek olan oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay'ın yer alıyor.

"Bavul" tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor.

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması ile başlayan hikaye tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından Osman Genç'in üstlendiği "Bavul" insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, delidolu bir oyun.