Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi - Son Dakika

Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi

6 saat önce

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi, System.String[]

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Bavul içerisinde kartonlara sarılmış şekilde geçirilen el yapımı tabancalar ile ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemin başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
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