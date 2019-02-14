"Bavul" İnegöllüleri Kırdı Geçirdi

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması, ardından tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam eden oyun, İnegöllüleri adeta gülmekten kırdı geçirdi.

İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı, usta yönetmen Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul" isimli yetişkin tiyatro oyununu İnegöllülerle buluşturdu. Çarşamba akşamı 20.00'da başlayan ve İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyuna ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

Ücretsiz biletlerle giriş yapılan oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alırken, "Bavul" tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor. Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından Osman Genç'in üstlendiği Bavul'u izleyenler arasında İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin'de yer aldı.

ÇILGIN VE DELİDOLU BİR OYUN

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması ile başlayan hikaye, tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor. Oyun, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları, doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde sahneye taşıyor. Çılgın ve delidolu bir oyun olarak ifade edilen Bavul, İnegöllü sanatseverlere de kahkaha dolu bir gece yaşattı. Oyunun her dakikasında farklı bir aksiyon yaşanırken, salondaki vatandaşlar da kahkahalarıyla esprilere eşlik etti.

Oyun sonunda oyuncuların selamlaması sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin'de sahneye davet edildi. Burada kısa bir konuşma yapan Şahin, "Çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Enerjinize hayran kaldık. Bizlere çok güzel bir gece yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin, oyuncu grubuna İnegöl'ü simgeleyen bir çini takdim etti.