Bavullarından kaçak sigara ve elektronik sigara kartuşu bulunan 2 yolcu yakalandı - Son Dakika

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Bavullarından kaçak sigara ve elektronik sigara kartuşu bulunan 2 yolcu yakalandı
6 saat önce
Adana'da yolcu otobüsünde bavullarından gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara kartuşu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsünde bavullarından gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara kartuşu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Bagajda yapılan aramalarda iki bavulda, gümrük kaçağı 1760 paket sigara ile 1250 paket elektronik sigara kartuşu bulundu.
Ekip, bavulların sahibi olduğunu belirlediği yolcular M.A.G. ve İ.M.G'yi gözaltına aldı.
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