Bavulumda Sanat Var etkinliği devam ediyor - Son Dakika

Açıldığı günden beri önemli sanat sergilerine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde çocuklara yönelik düzenlenen Bavulumda Sanat Var Yaratıcı Drama Çalışması online olarak devam ediyor. 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 16:15'te yapılacak etkinlikte, çocuklara dünyaca ünlü ressamlar etkileşimle olarak anlatılacak.

Zoom üzerinden online olarak, Drama Eğitmeni İpek Uzkalan'ın gerçekleştireceği etkinliğe 9-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Katılmak isteyen çocukların, gmail adreslerini ve iletişim numaralarını 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 16:15'e kadar @odunpazaricsg Instagram adresine mesaj olarak göndermeleri gerekiyor.

9-14 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü'nün ortak projesi olan Bavulumda Sanat Var Yaratıcı Drama Çalışması etkinliğinde çocuklar dünyaca tanınan Picasso ve Van Gogh'un yedişer farklı eseri üzerinden tanıyıp, hayatlarını öğrenecek.