Son Dakika Haberleri: Bavulunda Yavru Orangutan Kaçırmaya Çalışırken Yakalandı
BBC

Bavulunda Yavru Orangutan Kaçırmaya Çalışırken Yakalandı

4 dakika önce

Endonezya'dan bavulunun içinde yavru orangutan kaçırmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Bavulunda Yavru Orangutan Kaçırmaya Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Endonezya'dan bavulunun içinde yavru orangutan kaçırmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Bali'deki Ngurah Rai Havalimanı'nda Cuma günü yakalanan Andrei Zhestkov adlı Rusya vatandaşın bavulunda iki geniş parmaklı kertenkeleyle dört bukalemun da bulundu.

Zhestkov'un suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Orangutan basin toplantısında

Bali Emniyet Müdürü Ruddi Setiawan'ın Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısına kaçırılmaya çalışıldığı belirtilen iki yaşındaki orangutan da getirildi.

Setiawan Rusya'ya giderken yakalanan Zhestko'nun orangutanı Cava'dan getirdiğini ancak hayvanı kimden aldığını henüz belirleyemediklerini söyledi.




Ormansızlaşma nedeniyle orangutanların nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya.

2018'de yayımlanan bir rapora göre, ülkede 1999'da 148 bin olan orangutan sayısı 2015'te 70 bin'e düştü. Bu hayvanlar sadece Sumatra ve Borneo adalarında yaşıyor.

'Önce maymun sandık'

Havalimanın karantina sorumlusu Dewa Delanata, orangutanın insani olmayan yöntemlerle kaçırılmaya çalışıldığını belirterek "Hayvanlar bavulun içindeki bir sepetteydi. Önce maymun zannettik. Hayvanın bize saldırabileceği ve terminalde kaçmaya çalışacağı endişesiyle sepeti açmaya korktuk" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:19 

Rusya Federasyonu, Dünya
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