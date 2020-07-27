Bavulunu yolun kenarında bırakıp gidince ortalık karıştı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir apartmanın klima motorlarının üstüne bırakılmış bavul ortalığı ayağa kaldırdı. Şüpheli bavulu görenler bomba ihbarında bulununca polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta yaşanan olayda yabancı uyruklu kadın şahıs boş bavulunu bir binanın önünde bulunan klima motorlarının üstüne koydu. Yabancı uyruklu kadının bavulu oraya bıraktığını gören vatandaşlar ise polise bomba ihbarında bulununca ortalık bir anda karıştı. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda polis bavulun içerisinde bomba olabilme ihtimaline karşılık sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaya ve araç geçişine kapatılan sokaktaki paketin imhası için bomba imha ekiplerine haber verildikten bir müddet sonra bavulunu bıraktığı yere geri gelen yabancı uyruklu kadın dakikalarca bavulu kendisinin bıraktığını ve içinin boş olduğunu anlatarak polisleri ikna etmeye çalıştı. Kadın şahısın bavulun kendisinin olduğunu söylemesi üzerine bavul bulunduğu yerden alındı ve içi polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Sinir krizi geçirdiler

Bavulunu yol kenarına bırakıp giden yabancı uyruklu kadın geniş güvenlik önlemleri alınan sokakta vatandaşların sert tepkisine maruz kaldı. Aile gazetecilerin de o anları kaydettiğini görünce sinir krizi geçirdi. Zorlukla sakinleştirilen aile daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL