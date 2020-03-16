Bavyera "afet bölgesi" ilan edildi - Son Dakika
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Bavyera "afet bölgesi" ilan edildi

6 saat önce

Almanya'da Korona virüsü vaka sayısı artarken, Bavyera eyaleti "afet bölgesi" ilan edildi.

Bavyera

Almanya'da Korona virüsü vaka sayısı artarken, Bavyera eyaleti "afet bölgesi" ilan edildi.


Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs salgınında Almanya'dan önemli bir adım geldi. Ülkenin en zengin ikinci eyaleti ve 13 milyon nüfusu olan Bavyera, afet bölgesi ilan edildi. Eyalette bulunan tüm okullar, kreşler, sinema, yüzme kursları da kapatıldı. Süpermarketler, eczaneler, petrol istasyonları, bankalar ise hafta içi yerel saatle 22.00'ye, Pazar günleri ise 18.00'e kadar hizmet verecek. Restoran ve kafeler ise 06.00-15.00 arasında açık kalacak.


Bavyera eyaletinde korona vakası kısa sürede hızla arttı. Son 24 saatte 205 vaka tespit edilmişti. - BERLİN

Almanya, Bavyera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
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