Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi - Son Dakika
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Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi

27.06.2022 18:23
Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi

SCHLOSS Almanya'da Bavyera Alplerindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi gerçekleştirildi.

SCHLOSS Almanya'da Bavyera Alplerindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi gerçekleştirildi.

Elmau Sarayı yakınlarındaki Garmisch-Partenkirchen kentinde "Elmau'da G7'yi durdur" inisiyatifi tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

50 kişi, polisler eşliğinde servis otobüsleriyle Elmau Sarayı yakınlarındaki güvenlik alanında düzenlenen gösteriye götürüldü. Göstericilerin sarayı görebilecekleri ve seslerini duyurabilecekleri bir mesafede gösteri yapmalarına izin verilirken, yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

Göstericiler, iklim değişikliği kriziyle mücadele için G7'nin daha fazla inisiyatif almasını ve Afrika ülkelerinin borçlarının hafifletilerek bu ülkelerin "borç tuzağına" düşürülmesine son verilmesini istedi.

Bu arada, eyleme son vermek istemeyen bazı göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu yıl G7 Liderler Zirvesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katılım az olurken, olaysız sona eren gösteriler nedeniyle Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Almanya, Bavyera, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde 'iklim değişikliği ve borç affı' gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi - Son Dakika
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