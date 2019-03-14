Bavyera'da Kaza: Kendisi Yaralı 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu
51 dakika önce
BILD gazetesinin haberine göre Münih kentinin yakınlarındaki Karlstadt'ta meydana gelen kazada, genç kızın bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybettiği ve karşı yönden gelen ve içinde 61 ve 58 yaşlarındaki karı-kocanın bulunduğu otomobile çarptığı ortaya çıktı.
BILD gazetesinin haberine göre Münih
kentinin yakınlarındaki Karlstadt'ta meydana gelen kazada, genç kızın bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybettiği ve karşı yönden gelen ve içinde 61 ve 58 yaşlarındaki karı-kocanın bulunduğu otomobile çarptığı ortaya çıktı.
HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kızı yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan acemi şoförün tedavisi sürerken karı-koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10
Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu
Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi
Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, Yarından İtibaren e-Devlet'ten Ücretsiz Alınacak