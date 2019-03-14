Son Dakika Haberleri: Bavyera'da Kaza: Kendisi Yaralı 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Bavyera'da Kaza: Kendisi Yaralı 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

51 dakika önce

BILD gazetesinin haberine göre Münih kentinin yakınlarındaki Karlstadt'ta meydana gelen kazada, genç kızın bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybettiği ve karşı yönden gelen ve içinde 61 ve 58 yaşlarındaki karı-kocanın bulunduğu otomobile çarptığı ortaya çıktı.

Bavyera'da Kaza: Kendisi Yaralı 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu, System.String[]
BILD gazetesinin haberine göre Münih kentinin yakınlarındaki Karlstadt'ta meydana gelen kazada, genç kızın bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybettiği ve karşı yönden gelen ve içinde 61 ve 58 yaşlarındaki karı-kocanın bulunduğu otomobile çarptığı ortaya çıktı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kızı yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan acemi şoförün tedavisi sürerken karı-koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10 

İtfaiye, Münih, Güncel
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