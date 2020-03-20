Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: 'Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana... - Son Dakika

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana...

6 saat önce

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder:

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.


13 milyon nüfuslu Almanya'nın en önemli üretim merkezlerinden Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 2 hafta boyunca geçerli olacak karar doğrultusunda Almanların yalnızca işlerine, doktora ya da eczaneye gitmek gibi zorunlu durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Bavyera, sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk eyalet oldu.


Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, alınan karar ilişkin açıklamasında, "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir. Korona krizine karşı eyalet olarak çok şeyler yaptık. Fakat virüsün bulaşma hızını kesemedik. Bu nedenle de bu önlemi almak zorunda kaldık. Kurallara uymayanlara karşı yasaklar getirdik ve polis bu yasakların takipçisi olacaktır. Federal düzeyde yasaklanan etkinlikler Bavyera eyaleti için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.


Bayvera'da 2 hafta boyunca berberler, nalburlar kapalı kalacak. Fizyoterapistler sadece acil serviste çalışabilecek. Konuşma terapistleri ve mesleki terapistler de kapalı olacak. Huzurevlerinde ziyaretler yasak olacak ve sadece ölüm durumunda izin verilecek. Hastane ziyaretlerine ancak ölüm durumunda ebeveynlerin çocuklarını ziyaret etmesine izin verilecek.


Saarland Eyaleti Başbakanı Tobias Hans da korona virüsünü karşı önlemler kapsamında lokantaların kapatılmasını teklif edeceğini ifade etti. Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ise korona virüsüyle mücadelede sosyal temasları sınırlamak için ilave önlemler hakkında halkı bilgilendirme toplantısı yapacak. - FRANKFURT

Almanya, Bavyera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]