Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Almanya'da giderek artan Korona virüs vakalarının artmasıyla önlemlerini arttırıyor. 13 milyon nüfuslu Almanya'nın en önemli üretim merkezlerinden Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 2 hafta boyunca geçerli olacak karar doğrultusunda temel kısıtlamalara gidilecek Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, "Kamusal hayatı neredeyse tamamen kapatıyoruz. Cumartesinden itibaren evlerinizden çıkmayınız" dedi. Eyalet Başnakanı "Bu kararı almak kolay değil. Koronadan sonra daha güçlü bir Bavyera olacak" ifadelerini kullandı.



Alınan karar kapsamında Almanların yalnızca işlerine, doktora ya da eczaneye gitmek gibi zorunlu durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.



Bavyera, sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk eyalet oldu.



Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), Başkanı Lothar Wieler, Almanya'da salgına yakalananların sayısının bir günde 2 bin 958 artarak ülke çapında vaka sayısının 16 bin 626'ya yükseldiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağının ülke genelinde olması ihtimali değerlendiren uzmanlar, Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yetkilerle yapacağı toplantının ardından sokağa çıkma yasağının ülke genelini kapsayacağını tahmin ediyor.



Almanya'da bugüne dek 16 bin 626 vaka tespit edilirken, 44 kişi de hayatını kaybetti. - FRANKFURT