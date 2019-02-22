Bay Kemal Bizim Kuyruklarımız Yokluk Değil, Varlık Kuyrukları"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'a yaptığı sürpriz ziyarette CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Bay Kemal, bizim kuyruklarımız yokluk kuyruğu değil, bizim kuyruklarımız varlık kuyrukları" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'a yaptığı sürpriz ziyarette CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Bay Kemal, bizim kuyruklarımız yokluk kuyruğu değil, bizim kuyruklarımız varlık kuyrukları" sözleriyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın merkez Menteşe ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirdiği açık hava toplantılarının ardından Bodrum'a sürpriz ziyarette bulundu. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş'in davetini geri çevirmeyen Erdoğan, programının dışına çıkarak Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Bodrum'un çok çile çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bodrum çok sıkıntılar yaşadı. Afetlerden afetlere geçti. Hele hele bu yıl Bodrum bir garip oldu. Yaz nüfusu 2,5 milyonu bulan Bodrum'a bu hizmet etmek değildir. Artık bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için Bodrum'a eser yakışır, Bodrum'a hizmet yakışır. Bodrum'a gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül işidir, aşk işidir. İstanbul'da başkanlık yapmış biri olarak Bodrum ile İstanbul'un ilişkisini siz benden iyi biliyorsunuz. Artık bu çileden kurtulmak azım. Size ismi gibi temiz bir aday, işte Tahir. Bodrum'a hakikaten bir doktor gerekiyordu ki, buraya bir müdahale yapılabilsin. İkinci bir doktor olarak Mehmet Nil Hıdır Bey ve Muğla'ya üçüncü bir doktor için Cumhurbaşkanı olarak ben Muğla ve Bodrum için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte bu olumsuz gidişi tersine çevirmeliyiz. El ele verip Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkalım" diye konuştu. Hükümet tarafından oluşturulan tanzim satış noktalardaki kuyruklara gönderme yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhur İttifakı ile zillet, illet ittifakını yerle yeksan edelim diyoruz. El ele, gönül gönüle verirsek inanıyorum ki bu gidişatı tersine getirebiliriz. Bakın yollarınızı havalimanı kadar AK Parti yapmadı mı? İçme suyu yok noktasına kadar gelen Bodrum'un sorununu çözdük ve 2050 yılına kadar bir daha sıkıntı yaşanmayacak şekilde çözüme kavuşturacağız. Burayı CHP yönetiyor, bunlardan bir şey olmaz. CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir, yokluk demektir, yasaklar demektir. Eskiden kuyruklar vardı. Bunlar 'Şimdi de kuyruklar var' diyor. Bay Kemal, bizim kuyruklarımız yokluk kuyruğu değil, bizim kuyruklarımız varlık kuyrukları. Bunlar vatandaşlarımıza ekonomik darbe vurmak istediler ama biz tanzim satışları kurunca hemen fiyatlar yarı yarıya düştü. AK Parti göreve geldiğinde ihracatı 36,5 milyar dolarda aldı, şimdi 170 milyar doları aştı. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Biz size güveniyoruz." Alana gelişinde olduğu gibi sevgi gösterileri arasında seçim ofisinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrıldı.



(Mehmet Barlas - Eren Ayhan/İHA)

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