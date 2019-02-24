Son Dakika Haberleri: Bay Kemal Bu Açıklamayı Yapanlarla Nasıl Beraber Yürüyor?"

Bay Kemal Bu Açıklamayı Yapanlarla Nasıl Beraber Yürüyor?"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal 'Oylarımızı Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz' diyenlerle nasıl beraber yürüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal 'Oylarımızı Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz' diyenlerle nasıl beraber yürüyor?" dedi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhur İttifakı adaylarının tanıtıldığı mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim şarkısını söyleyerek kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birlik ve beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onların nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız? Bu güne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon TL tutarında yatırım yaptık. Park alanları ile piknik alanlarını CHP millet bahçesi ile karıştırıyor. Bütün ormanlık alanlar milletin bahçesi, niye ayrımcılık yapıyorsunuz diyor. Bir tane CHP'li İstanbul'un belediye başkan adayı, dersini iyi çalış, öğren de öyle gel. Bu millet bahçesinin esprisi farklı. Buraya isteyen herkes gelebilir. 24 saat bütün gençlere açık. Kayseri bu millet bahçesi ile yeni bir sürece girecek" dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu şehir hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman ne durumdaydık? Kullanılmış galoşları bile vatandaşa satıyordu Bay Kemal. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım, utanıyorum, milletime havale ediyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye ve bu Kılıçdaroğlu'na onun terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Geçen gün şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da beraber yürüyor. Gelin 31 Mart'ta bunlara derslerini toptan verelim. Ondan sonra batıda da AK Parti'yi ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız diyor. Öyleyse biz daha çok çalışacağız."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

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