Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Geçen gün söyledim 'aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.' Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu. 9 hafta sürecek olan eğitim-öğretimi tamamlayan katılımcılardan yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan alanlara başarı sertifikası verileceğini belirten Erdoğan, bu süreçte katılımcılara anayasadan dış politikaya, ekonomiden medyaya, tecrübe paylaşımından kişisel gelişime kadar geniş yelpazede derslerin verileceğini söyledi. Erdoğan, akademiye eğitim için başvuranların üçte ikisinin AK Parti teşkilatında görev almayan kişilerden oluşmasının buradan geleceğin siyasetçilerinin yetişeceğinin işareti olduğunu kaydetti.

"HER BİR VATANDAŞIMIZI PARTİMİZİN ÇATISI ALTINA DAVET EDİYORUZ"

AK Parti'nin ve Siyaset Akademisi'nin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz, bu çatının altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır. AK Parti'nin gençlik kollarından siyasete giren arkadaşlarımızdan her seviyeye gelmiş olanlar var. Aynı şekilde kadın kollarımızda siyasete girip de en üst kademelere çıkanlar olmuştur. Bu tablo AK Parti'nin bizahatinin kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor. Ülkemizde bir süredir bilinçli bir şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız siyasi partilerde aktif rol alırsa siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti'nin üye sayısının 10.5 milyona yakın olmasıyla gurur duymamızın sebebi bu rakamın vatandaşlarımızın siyasete olan ilgisini göstermiş olmasıdır. Hukuki olarak engeli olmayan her bir vatandaşımızı potansiyel üye adayı olarak görüyor ve partimizin çatısı altına davet ediyoruz" diye konuştu.

"AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIRMIŞ"

Erdoğan, bu nedenle AK Parti teşkilatının kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ulaşmasını, AK Parti'nin davasını anlatmasını, sonuç olarak da kalpleri fethederek yeni üyeler kazandırmasını önemsediklerini ifade etti. İstanbul'da başlatılan kampanya ile 1 ayda 45 bin vatandaşın AK Parti'ye üye yapıldığını anımsatan Erdoğan, çalışmalara devam edeceklerini ve üye çalışmalarıyla vatandaşların gönüllerini kazanmaya devam edeceklerini söyledi. İnsanın fani bir varlık olduğunu, siyasetin de gelip geçici bir uğraş olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasetteki makamlar orada bulunmak için değil en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. 'Ben siyasetçiyim, cumhurbaşkanıyım, bakanım, şu koltuğa oturdum bir daha bu koltuktan kalkmayacağım.' Yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geçicisin, gidebilirsin. Ama bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Geçen gün söyledim 'aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.' Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok zulüm ettiniz, çektirdiniz. Bu millet Müslüman. Öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz."

Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğinin hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu emaneti namusumuz bilerek üstüne titremeliyiz. Sadece makam için, para için, nefsini tatmin etmek için siyaset yapanlar gün gelip de kenara çekilmek zorunda kaldığında unutulup gitmeye mahkumdur. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz ve Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete bütün bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok. Sadece ulaşımdan bir örnek vereyim. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre yol yapılmış. 18 senede bizim yaptığımız 23 bin kilometre yol. Göreve geldik 76 üniversite vardı, biz 207'ye çıkardık. Şu anda üniversitenin olmadığı il yok. Üstlendiğimiz görevler sebebiyle ne kadar yükselirseniz yükselin asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır" şeklinde konuştu.

