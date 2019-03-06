Son Dakika Haberleri: Bay Kemal Ypg'yi 'Kanarya Sevenler Derneği' Gibi mi Görüyor"

Bay Kemal Ypg'yi 'Kanarya Sevenler Derneği' Gibi mi Görüyor"

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Türkiye için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Türkiye için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Ankara'da çiftçileri konuk ettikten sonra Malatya'ya geçen ve burada partisince düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, mevcut CHP'nin milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönüştüğünü ifade ederek, " Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?" diye sordu.

Bazı HDP kurmaylarının kendisine attığı iftiraya da cevap veren Cumhurbaşkanı, "-Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor-. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bay Kemal Ypg'yi 'Kanarya Sevenler Derneği' Gibi mi Görüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]