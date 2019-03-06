Bay Kemal Ypg'yi 'Kanarya Sevenler Derneği' Gibi mi Görüyor"
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Türkiye için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, terör örgütü YPG'nin Türkiye
için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu
'nu sert sözlerle eleştirdi. Ankara
'da çiftçileri konuk ettikten sonra Malatya
'ya geçen ve burada partisince düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, mevcut CHP
'nin milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönüştüğünü ifade ederek, " Suriye
'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?" diye sordu.
Bazı HDP
kurmaylarının kendisine attığı iftiraya da cevap veren Cumhurbaşkanı, "-Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor-. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil
'e gönderen sizsiniz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek