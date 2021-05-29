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Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti - Son Dakika

Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti

29.05.2021 07:53

25 Mayıs'tan bu yana şeker komasına girmesi nedeniyle yoğun bakımda bulunan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, yaşam savaşını kaybetti.

TV8'de yayınlanan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Engin, gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ ARKADAŞI VERDİ

Engin'in ölüm haberini, Spor Yazarı Gökhan Dinç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Dinç paylaşımında, "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti

SEVENLERİ YASTA

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Acun Ilıcalı da üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirerek, "Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.

Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin, Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yaptı. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulundu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktaydı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde ikamet ettiği biliniyordu. Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça seviliyordu.

ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışan Engin, özellikle TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla biliniyordu.

Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti

Tv8, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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