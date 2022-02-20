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'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

20.02.2022 09:45

BİTLİS Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde, 11 yıl önce kurulan Tiyatro Bisad ekibi, psikolojik gerilim konulu 'Bay Z' oyunu ile Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

BİTLİS Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde, 11 yıl önce kurulan Tiyatro Bisad ekibi, psikolojik gerilim konulu 'Bay Z' oyunu ile Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Yönetmenliğini Erkan Selçin'in yaptığı oyun, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Sanat etkinlikleri kapmasında, Bitlis Kültür Merkezi'nde sahne alan Tiyatro Bisad ekibi, psikilojik gerilim konulu 'Bay Z' oyunu ile sahne aldı. Yönetmenliğini Erkan Selçin'in yaptığı oyun, izleyicilerde yoğun ilgi gördü. İlk startını Van'da veren ve Tatvan'da da sahne alan oyun, önümüzdeki günlürde Batman ve Siirt İllerine düzenlenecek olan turnelerle sahne alacağı belirtildi.

OyunYönetmeni Erkan Selçin, Tiyatro Bisad ekibi olarak güzel bir oyun sergilediklerini belirterek şöyle konuştu:

'Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede hazırlanan oyunumuzun, oyuncuları tamamen Bitlis'in yerel oyuncularından oluşuyor. Teknik ve maddi imkansızlıklara rağmen yine de ortaya iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz..İlk defa psikolojik gerilim konulu bir oyun sergiledik. Tiyaro Bisad, Bitlis Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında 11 yıl önce kuruldu. Daha önceleri bir çok çocuk ve tiyatro oyunu sergiledik. Ancak ilk defa bu kadar profesyonel bir gerilim oyunu sahneledi. Bu oyunda yer almaktan dolayı son derece mutluyum. Diğer sahne arkadaşlarımı da performanslarından dolayı kutluyorum. 'Bay Z' oyunumuz 60 dakikalık tek perde bir oyundu. Tiyatro Bisad olarak, oyunun çalışmalarına Aralık ayında başladık. İlk oyunumuzu da seyircili prova şeklinde Van Kültür Merkezinde gerçekleştirdik. Daha önceleri köy okullarına yönelik tiyatro programları yaptık, Ramazan eğlencelerinde sahne aldık, Hacivat-Karagöz oyunları sergiledik. Bu oyunumuzun ilk startını Van'da vermiştik. Sonrasında Tatvan ilçesinde devam etti. Bundan sonraki süreçte de Batman, Siirt ve diğer illerimizde de turne düzenleyerek sahne alacağız."

'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

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Tiyatro, oyunlar, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'BAY Z' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika
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