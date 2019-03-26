Bayan Eğiticilere Bilişsel Gelişim Semineri

Fatsa Müftülüğü 4-0 yaş kurslarında görev yapmakta olan öğreticilere 40 saatlik bilişsel gelişim semineri verildi.

Fatsa Müftülüğü 4-0 yaş kurslarında görev yapmakta olan öğreticilere 40 saatlik bilişsel gelişim semineri verildi.



Müftülüğün 4-6 yaş kurslarında eğitim veren eğitici bayanlara Fatsa Rehberlik Araştırma Merkezi ve Fatsa Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa 40 saatlik gelişim semineri düzenlendi. İki hafta süren seminer Psikolog Muhammed Karamustafa ve Özel Eğitim Öğretmeni Veysel Cengiz tarafından verildi.



Seminer bitiminde katılımcılarda sertifikaları takdim edildi. - ORDU

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