Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı

06.04.2021 16:17

Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobilin, yan yol bariyerini aşıp hareket halindeki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobilin, yan yol bariyerini aşıp hareket halindeki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Buket S. idaresindeki 20 EG 483 plakalı otomobil Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlerken, bir başka aracın sıkıştırması sonrası kontrolden çıktı. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden otomobil yan yol bariyerini aştıktan sonra ara yolda seyir halindeki Akın Y. idaresindeki 20 M 0443 plakalı şehiriçi minibüsüne ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki sürücü Buket S., yolcu bölümündeki Ayhan D., Müjde K. ve Meryem Ö. ile yolcu minibüsü sürücüsü Akın Y. ve ismi öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Durum hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahale de bulundu. Kaza sonrası yaralanan 7 yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İki araçta da maddi hasar oluşan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı

Merkezefendi, Otomobil, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı - Son Dakika


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